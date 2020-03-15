هاني يونس ينفي شائعات فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا

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حرص هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص إمكانية فرض الدولة المصرية حظر التجوال في الشوارع خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأكد هاني يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها لم يتم اقتراحها من الأساس في اجتماع مجلس الوزراء طيلة الأيام الماضية.

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وشدد هاني يونس على أن الهدف الرئيسي من نشر هذه الشائعات هي تكدس المواطنين في السوبر ماركت على وجه التحديد، وبالتالي سوف يُساهم ذلك في نشر العدوى بين المواطنين وتفشي فيروس كورونا في الشارع المصري.

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