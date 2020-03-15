وزارة الاتصالات تُقرر رسمياً زيادة 20% مجانية على باقات الإنترنت المنزلي

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أقرت وزارة الاتصالات بصفة رسمية اليوم الأحد زيادة 20% مجانية على جميع باقات الإنترنت المنزلي لكافة شبكات المحمول في مصر، وذلك في إطار سعيها لدعم التعليم عن بعد في ظل تعليق الدراسة لمدة أسبوعين خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الاتصالات خلال بيان رسمي لها أن هذه الزيادة سوف تصل قيمتها إلى مبلغ 200 مليون جنيه، إلا أن خزينة الدولة هي من سوف تتحمل هذه الزيادة وليس المواطنين.

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وأشارت أيضاً إلى أن هذه الزيادة سوف تُساعد الطلاب على عملية التعليم عن بُعد طوال الأيام القادمة في ظل تعليق الدراسة، ولكن دون أن يتحمل أولياء الأمور أي تكاليف مادية على الإطلاق من هذه العملية.

وشددت وزارة الاتصالات على أنه سوف يتم توفير منصات رقمية مجانية تحتوي على المواد العلمية إضافة إلى المحاضرات المختلفة سواء بالنسبة إلى طلاب المدارس أو حتى بالنسبة إلى طلاب الجامعات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم إضافة إلى وزارة التعليم العالي.

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