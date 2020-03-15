فيروس كورونا يتسبب في تعطيل الشعائر الدينية في مصر

Advertisements

لا تزال جهود الحكومة المصرية في محاربة انتشار فيروس كورونا لها العديد من الآثار السلبية على كافة جوانب الحياة بصفة عامة، حيث وصلت هذه الآثار السلبية على تعطيل العديد من الشعائر الدينية من أجل محاولة احتواء ذلك الفيروس.

وحرصت وزارة الأوقاف على القيام بدورها من أجل مساعدة الدولة على احتواء فيروس كورونا بشتى الطرق الممكنة، حيث قررت وزارة الأوقاف بصفة رسمية تعطيل العديد من الشعائر الدينية التي تتطلب وجود تجمعات قد تؤدي إلى إصابة المواطنين بذلك الفيروس.

Advertisements

وإليكم الآن أبرز الشعائر الدينية التي تعطلت في إطار سعي الحكومة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا:

إصدار فتوى بإيقاف صلاة الجمعة لحين ضمان احتواء فيروس كورونا في مصر.

مطالبة المرضى وكبار السن بعدم الخروج لأداء صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة بصفة عامة لحين السيطرة على الفيروس.

إغلاق كافة الأضرحة لحين نهاية فترة تعليق الدراسة.

إيقاف جميع الأعمال في كافة دور المناسبات التابعة إلى وزارة الأوقاف.

دعوة الأهالي إلى عدم زيادة عدد الحاضرين في مراسم الزواج لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

تقليص مدة خطبة صلاة الجمعة إلى 15 دقيقة فقط لا غير.

إلغاء مولد السيدة زينب الذي كان من المقرر إقامته في يوم 24 مارس 2020.

تأجيل جميع الاحتفالات والموالد الدينية لحين إشعار آخر.

إقرأ أيضاً: وزارة الاتصالات تُقرر رسمياً زيادة 20% مجانية على باقات الإنترنت المنزلي