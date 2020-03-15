إجراءات صارمة من وزارة الكهرباء لمحاربة انتشار فيروس كورونا في مصر

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اتخذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العديد من الإجراءات الصارمة للغاية اليوم الأحد، وذلك في إطار سعيها لمحاربة انتشار فيروس كورونا في مصر بناءً على توجيهات الحكومة المصرية ومجلس الوزراء في ظل تفشي الوباء على مستوى العالم بأكمله بشكل واضح مؤخراً.

وإليكم الآن أبرز الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الكهرباء من أجل احتواء فيروس كورونا:

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الكشف على جميع العاملين في شركة الكهرباء أو حتى المترددين على دخول أي مبنى تابع للشركة.

تحويل أي عامل إلى الإدارة الطبية في حالة وجود ارتفاع في درجة حرارته أو معاناته من السعال.

تعقيم كافة المباني التابعة لشركة الكهرباء.

التعاقد مع شركة خاصة لتعقيم المباني التابعة للشركة على أن تتم عملية التعقيم مرة كل 15 يوماً.

إيقاف جميع الدورات التدريبية لحين إشعار آخر.

وضع جميع العاملين العائدين من الخارج في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

تعقيم جميع الحافلات التابعة لشركة الكهرباء بصفة يومية.

ضرورة ارتداء كافة العاملين للكمامات الطبية.

إلغاء توقيع العاملين عن طريق البصمة.

تعقيم كافة المراكز الخاصة بخدمة المواطنين.

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