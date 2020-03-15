المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يكشف تفاصيل اللقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني

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كشف السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع اليوم الأحد بين رئيس جمهورية مصر العربية وبين نائب رئيس مجلس السيادة السوداني.

وأكد بسام راضي أن رئيس الجمهورية طالب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بإيصال التحية إلى أخيه رئيس مجلس السيادة السوداني، مشدداً في الوقت ذاته على أن مصر سوف تظل داعمة لدولة السودان في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها.

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وأشار أيضاً إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني كان حريصاً على الإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه مصر من أجل مساندة السودان في المرحلة الانتقالية التي تمر بها، والذي قد يُشكل منعطفاً تاريخياً في تاريخ الدولة.

وشدد بسام راضي على أن اللقاء شهد أيضاً الحديث عن آخر تطورات ملف مفاوضات سد النهضة، وخاصة بعدما قامت مصر بالتوقيع على الاتفاقية النهائية في واشنطن نهاية شهر فبراير الماضي بالرغم من غياب إثيوبيا.

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