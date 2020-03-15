منظمات عالمية تكشف عن تعليمات جديدة لحماية الأطفال من فيروس كورونا

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حرصت العديد من المنظمات العالمية على الكشف عن تعليمات جديدة لكافة الأهالي من أجل حماية أطفالهم في المدارس من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك على هامش تعليق الدراسة في معظم أنحاء العالم ومن ضمنها مصر.

وقامت منظمة الصحة العالمية إضافة إلى منظمة اليونيسف وأيضاً الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بنشر هذه التعليمات الجديدة اليوم الأحد، حيث جاءت هذه التعليمات على النحو التالي:

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دعم أنشطة التعليم عن بعد أي التعليم عبر الإنترنت المنزلي في حالة إغلاق المدارس.

تعريف الأطفال بجميع الوسائل اللازمة لحماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا بعد العودة إلى المدارس.

توفير مستلزمات النظافة الشخصية مع الأطفال بصفة يومية في المدارس.

تعقيم كافة المباني التابعة لكافة المدارس إضافة إلى جميع المرافق داخلها.

الإبقاء على الأطفال في المنازل في حالة شعورهم بالمرض.

مطالبة الأطفال بالتعبير عن خوفهم وطرح الأسئلة.

العطس أو السعال في منديل مع تجنب لمس العين أو الفم أو الأنف بالمرفق.

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