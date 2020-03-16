وزارة الزراعة تنفي رسمياً وجود أسراب من الجراد في محافظة مرسى مطروح

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حرصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بخصوص هجوم أسراب من الجراد على المحاصيل الزراعية في محافظة مرسى مطروح.

وأصدرت وزارة الزراعة بياناً رسمياً أكدت فيه أن كل هذه الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق، والهدف الرئيسي منها هو إثارة البلبلة في الشارع المصري بصفة عامة.

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وأكدت أيضاً أن الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية قام بتشكيل لجنة على الفور، من أجل معاينة كافة المناطق والمحاصيل الزراعية في محافظة مرسى مطروح والقضاء على أسراب الجراد المزعوم تواجدها.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على أن هذه اللجنة قامت بعملية مسح شامل ودقيق لجميع الأراضي الزراعية والمحاصيل في محافظة مرسى مطروح، ولكنها لم تجد أي أسراب جراد على الإطلاق في أي منطقة مثلما كانت تدعي هذه الشائعات المغرضة.

ومن المؤكد أن مصر تُعاني في السنوات القليلة الماضية من آفة الشائعات التي طالت كل كبيرة وصغيرة في الدولة، وهي الشائعات التي يتم إطلاقها من جانب بعض الراغبين في زعزعة استقرار جمهورية مصر العربية بأي حال من الأحوال.

وتعمل الحكومة المصرية بكل مؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الوزراء بصفة دائمة على نفي جميع أنواع الشائعات فور صدورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر وسائل الإعلام، وذلك حتى لا تكون هذه الشائعات سبباً في إثارة الفتن أو البلبلة أو حتى الهلع والخوف بين الناس، وهي العوامل التي قد تقضي على الدولة بأكملها مثلما يرغب أعداء الوطن.

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