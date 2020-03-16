“بحوث البناء” يكشف خطورة مياه الأمطار على المباني

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شهدت مصر في الآونة الأخيرة موجة من الطقس السيئ، أدت إلى سقوط أمطار غزيرة على أسطح المنازل، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ما أدى إلى سقوط عدة منازل وتصدع عدد من المباني في محافظات عدة.

وقال رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء الدكتور خالد الذهبي، إنه يجب على المواطنين التخلص من أي مياه للأمطار على أسطح منازلهم، إضافة إلى الاستعانة باستشاري هندسي لمعاينة الأضرار، مشيرا إلى أن المركز مستعد للتعاون مع أي جهة لمعاينة الأضرار الناتجة عن تراكم مياه الأمطار.

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وأضاف الذهبي أن المركز سيكون مسؤولًا عن معاينة المباني، إضافة إلى فحص الضرر الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرا إلى أن المعاينة ستكطون عن طريقتين إما بالنظر، أو أخذ عينة من الخرسانة، للحصول على نتائج دقيقة، من أجل تنفيذ عملية الإصلاح بالشكل الأمثل.

وأشار إلى أن هناك عددا من المكاتب الاستشارية التي يُمكن أن تؤدي هذا الدور، مؤكدا أن أسعار الاستشارات الهندسية للمباني تتوقف على حسب حالة المبنى وهيئه إضافة إلى المكان الذي يكون فيه المبنى,

وأوضح أن مياه الأمطار تؤدي إلى انهيار الأسطح، حيث إن المياه ستتسلل داخل الخرسانة، ما يسبب رشحًا مائيًا في المبنى، كما أنها تؤثر على حديد التسليح، وهو ما يؤدي إلى انهيار الأسطح.