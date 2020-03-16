بالأسماء.. فوز 64 شخصا في قرعة الحج 2020 بالوادي الجديد

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شهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد اللواء هشام لطفي، اليوم، فعاليات قرعة الحجاج التابعة لوزارة الداخلية العلنية، بقاعة نادي ضباط الشرطة بالخارجة.

وعن طريق الحاسب الآلي، أجريت القرعة العلنية في إطار التعامل بمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرصة، وأجرت مراسم القرعة بحضور اللواء جميل بركات نائب مدير أمن المحافظة، وأهالي وعائلات المتقدمين لحج القرعة هذا العام.

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وأكد مدير أمن الوادي الجديد أن 298 مواطنًا تقدموا لحج قرعة وزارة الداخلية بالوادي الجديد، من الـ5 المراكز الإدارية، بواقع و169 مواطنا من الداخلة، و90 موطنًا من الخارجة، 12 موطنا من مركز بلاط، و14 مواطنا من مركز الفرافرة، و4 مواطنين من مركز باريس، مشيرا إلى أن نحو 64 شخصًا فازوا في القرعة بينهم 6 من كبار السن.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت، يوم الجمعة الماضي، توقيتات إجراء قرعة الحج على مستوى مديريات الأمن لموسم حج عام 1441هـ/2020م، كاشفة عن مواعيد إجراء القرعة، خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى يوم الأحد 22 مارس الحالي.

الاثنين 16/3/2020

إجراء القرعة في مديريات أمن “الوادي الجديد، والشرقية، والفيوم، ومطروح”.

الثلاثاء 17/3/2020

إجراء القرعة في مديريات أمن “أسيوط، والقليوبية، وبني سويف، والسويس، والإسكندرية”.

الأربعاء 18/3/2020

إجراء القرعة في مديريات أمن “سوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والبحيرة”.

الخميس 19/3/2020

إجراء القرعة في مديريات أمن “أسوان، والدقهلية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والمنيا”.

السبت 21/3/2020

إجراء القرعة في مديريات أمن “الأقصر، والجيزة، والبحر الأحمر، والغربية، ودمياط”.

الأحد 22/3/2020

إجراء القرعة في مديريات أمن “قنا، والقاهرة، وجنوب سيناء، والمنوفية”.