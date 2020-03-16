عاجل.. مصر تعلق حركة الطيران في جميع المطارات

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليق حركة الطيران بجميع المطارات المصرية، بدءًا من ظهر الخميس المقبل، مشيرا إلى أن التعليق سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري 31 مارس.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الهدف من قرار تعليق حركة الطيران منع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين بدأت من يوم الأحد الماضي، في إطار خطة الدولة الشاملة من أجل التعامل مع تداعيات محتملة لفيروس “كورونا المستجد”.

ووجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه من أجل تمويل الخطة الشاملة، وكذا ما تشمله من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.