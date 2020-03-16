تصريح صادم لرئيس الوزراء المصري بشأن كورونا (فيديو)

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صرح رئيس الوزراء المصري المهندس مصطفى مدبولى ، أن قرارات الحكومة المصرية تهدف إلى حماية المواطنين المصريين من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المواطن عليه دور ومسئولية.

وأضاف قائلاً: “عدم الاستهتار والاستخفاف بهذا الموضوع.. وكل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته، وعليه اتخاذ إجراءات لحماية أفراد أسرته”.

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وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه يناشد جموع المواطنين عدم الخروج لمنع أى فرصة لانتشار العدوى، مشددا على ضرورة أخذ الأمر بجدية خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل الحفاظ على المصريين ومنع انتشار فيروس كورونا.