عاجل.. الحكومة تعلن تخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة

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أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة ستتخذ قرارا بتخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية وأجهزة الدولة، خلال ساعات.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن قرار تخفيض عدد العاملين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها الحكومة، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وفقًا لتطورات الموقف وحرصًا على سلامة المواطنين.

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وأضاف مدبولي أن العاملين في المصالح الحكومية مستثنون من قرار تخفيض عدد العاملين، وخصوصا الأماكن ذات الصلة الاستراتيجية كي لا يتعطل دولاب العمل، داعيا رئيس الوزراء المواطنين إلى عدم الاستهانة بالموضوع.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، وكذا الحد من التجمعات في الأماكن العامة، حرصًا على سلامتهم لن الأمر يتطلب ضرورة الوعي، مطالبا بتوخي الحذر من الشائعات التي تصدر من هنا أو هناك.

وأشار إلى أن الحكومة تتعامل بكل شفافية مع تطورات الأحداث، حيث إن الحكومة تعلن دائما للرأي العام كل شيء لأنه ليس لدينا ما نخفيه.