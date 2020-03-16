بعد الطقس السيئ.. “الري” توضح أسباب عكارة مياه نهر النيل

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بعد أيام من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وشهدت هطول أمطار غزيرة وسيول، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، اليوم، أسباب عكارة مياه نهر النيل.

وقال الوزارة إن عكارة مياه النيل توضح عمل شبكة تصريف مياه السيول بقدرة عالية، بعد العاصفة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، موضحا أن العكارة لا يوجد تأثير سلبي لها على الأراضي الزراعية وجودة مياه الشرب.

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أضافت أن مياه السيول محملة برمال ناعمة وطمي تجرفه الأمطار عندما تهطل على الجبال، وكذا في أثناء انحدارها في المخرات ومن ثم تنتقل هذه المياه وتصب في البحر أو نهر النيل، أو يحدث لها عملية حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين.

وذكرت الوزارة، في بيان منها، أن المياه تتوقف عقب انتهاء موجة الطقس ومن ثم تقف عن الجريان وتستقر، وبعدها تتحرك المواد الناعمة والطمي لأسفل وتتجمع مكونة “ظاهرة الإطماء”.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري، إلى أن الإطماء يؤدي لتقليل السعة التخزينية للسدود والبحيرات، موضحة أنها تعمل بعد ذلك على إزالة ما جرى ترسيبه بعد نهاية كل سيل للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت.

وكشف عن وجود لجنة علمية لتقييم آثار السيول التي سقطت على المنشآت؛ للتأكد من سلامتها، معلنة عن أن الوضع آمن في شبكات الترع وكذا المصارف ومخرات السيول، وأنها تتابع آثار موجة الطقس السيئ حاليا.