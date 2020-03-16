عاجل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ150 شخصا بينهم 80 مصريا

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أعلن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لـ 150 حالة من بينهم نحو 80 مصريًا، و3 وفيات، حتى الآن.

وقال هيكل، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، منذ قليل، إن القرار الخاص بتعليق حركة الطيران يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة المصريين، موضحا أن قرار تعليق الدراسة جاء للحفاظ على صحة المواطنين.

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وأكد وزير الدولة للإعلام أنه لا يجوز أن يأخذ المصريون قرار تعليق الدراسة وتخفيض عدد العاملين باستهتار، ويبدأ في الخروج كي لا يحدث أي كارثة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن تعليق حركة الطيران بجميع المطارات المصرية، بدءًا من ظهر الخميس المقبل، مشيرا إلى أن التعليق سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري 31 مارس. وقال رئيس مجلس الوزراء إن الهدف من قرار تعليق حركة الطيران منع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.