عاجل.. “الداخلية”: مقتل 6 عناصر إرهابية في شمال سيناء

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أعلنت وزارة الداخلية، منذ قليل، مصرع 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في بئر العبد بشمال سيناء، بحسب ما أعلنته قناة “DMC” في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان منها، إنها توافرت لديها معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية في منزل تحت الإنشاء بمنطقة أبوشلة المتفرع من الطريق الساحلي بئر العبد في شمال سيناء.

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وذكر البيان، أن العناصر الإرهابية كانت تتخذ من هذا المكان وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، مضيفأ أنه الداخلية استهدفت المنطقة التي يختبئون فيها وأنهم تبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 6 إرهابيين.

وأكدت الداخلية أن القوات عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وعبوات متفجرة، وجرى تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار استمرارا جهود وزارة الداخلية المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية، والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية والنيل من مقدرات البلاد.