“الأطباء” تخاطب السيسي لزيادة قيمة بدل العدوى

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خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل رفع قيمة بدل العدوى التي تبلغ نحو 19 جنيها فقط، موضحة أن الأطباء يعملون على مجابهة الأمراض لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوی خصوصًا عدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت النقابة، في بيان اليوم، إنه تلبية لنداء الوطن فإن الأطباء يؤدون واجبهم بإخلاص، رغم تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، وعلى الرغم من أن جهد الأطباء لا يُقدر بثمن فإن تقدير الدولة لهم ولدورهم المهم سيزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان.

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وأكدت النقابة أن قيمة بدل العدوى تتراوح حاليًا بين 19 – 30 جنيها شهريا فقط، وهي متدنية لم يتطرأ عليها أي زيادة منذ 25 عامًا تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وأوضحت النقابة أن الحكومة أعلنت زيادة مخصصات موازنة الصحة في العام المالي المقبل، ما يساهم في تطوير المرافق الصحية وتوفير المستلزمات والأجهزة، وتحسين أجور الفريق الطبي ما سيعود على المواطن بتقديم رعاية طبية أفضل.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية إصدار تعليمات للجهات المختصة بزيادة قيمة بدل العدوى لتتناسب مع الجهد المبذول في مكافحتها، ومقدار التعرض الحتمي لها، كما طلبت من الرئيس توجيه مجلس الوزراء لإصدار قرار بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.