الحكومة المصرية تُفكر جدياً في إغلاق الحدود البرية لاحتواء فيروس كورونا

Advertisements

كشفت مصادر مقربة من قناة “العربية” أن الحكومة المصرية تُفكر جدياً في إغلاق كافة حدودها البرية بصفة مؤقتة حتى نهاية شهر مارس الحالي، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مؤخراً من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا.

وأكدت قناة “العربية” أن مجلس الوزراء المنعقد بشكل دائم لدراسة الوضع في مصر يدرس حالياً قرار إغلاق الحدود البرية، حتى لا تكون مصر معرضة لدخول حالات مصابة بفيروس كورونا عبر الطرق البرية.

Advertisements

وكان مجلس الوزراء قد أعلن اليوم الإثنين بصفة رسمية تعليق حركة الطيران من وإلى مصر انطلاقاً من يوم الخميس القادم وحتى نهاية شهر مارس الجاري، من أجل تفادي تفشي وانتشار فيروس كورونا بعدما ارتفع عدد حالات المصابين إلى 150 حالة حتى هذه اللحظة.

ومن المؤكد أن مصر لا تزال في المرحلة الأولى من مراحل انتشار فيروس كورونا حتى الآن، إلا أن ارتفاع عدد حالات المصابين بشكل تدريجي جعل الحكومة المصرية تتحرك بالكامل من أجل مواجهة ذلك الفيروس القاتل الذي لا يوجد له علاج في كافة أنحاء العالم.

ولم يقتصر الأمر فقط على تعليق حركة الطيران الذي تم اتخاذه اليوم، بل إن مجلس الوزراء قرر أيضاً تعليق النشاط الرياضي بالكامل إضافة إلى تقليص عدد العاملين في الدولة، أما القرار الأبرز قد تمثل في تعليق الدراسة مع العلم بأن جميع القرارات سارية حتى نهاية الشهر الحالي فقط.

ومن المؤكد أن الحياة سوف تعود من جديد إلى طبيعتها بداية من شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020 في مصر على أقل تقدير، نظراً إلى حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة القادرة على القضاء على الفيروس.

إقرأ أيضاً: عاجل .. ارتفاع عدد مصابي كورونا ل150 شخصاً بينهم 80 مصرياً