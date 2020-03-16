البرلمان المصري يُطالب الحكومة بمجانية تحاليل الكشف عن فيروس كورونا

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طالب سمير غطاس عضو البرلمان المصري الحكومة المصرية اليوم الإثنين في بيان عاجل بضرورة إصدار قرار يقضي بالسماح لكافة أطياف الشعب المصري بإجراء التحاليل اللازمة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

وأكد سمير غطاس في البيان أن الحكومة يجب عليها أن تقوم بسرعة بشراء عدد كافي من الأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء تحاليل فيروس كورونا، حتى تتفادى الدولة أي خسائر في الأراوح البشرية أو حتى خسائر اقتصادية في المستقبل القريب.

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يُذكر أن الحكومة المصرية تحركت بشكل عاجل منذ يومين عبر إصدار العديد من الإجراءات الوقائية في إطار سعيها لمحاولة احتواء فيروس كورونا، بعدما ارتفع عدد المصابين في مصر إلى 150 حالة.

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