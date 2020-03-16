بيان رسمي يؤكد إصابة أول حالة بفيروس كورونا في إحدى البنوك الخاصة بمصر

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كشف بيان رسمي صادر عن إحدى البنوك الخاصة في مصر عن اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا من الموظفين داخل البنك، بعدما تم إجراء التحاليل له عقب ظهور أعراض المرض عليه وجاءت نتيجة التحاليل إيجابية.

وأكد البيان أن وزارة الصحة والسكان قامت بعزل الموظف المصاب بفيروس كورونا، كما طالبت أفراد عائلته من الدرجة الأولى بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل عدم انتقال العدوى إليهم.

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وأشار أيضاً إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بفحص جميع المخالطين للموظف المصاب، على أن يتم وضع الجميع في الحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يوماً كاملاً.

وشدد البيان على أن البنك الذي تم فيه الكشف عن هذه الحالة سوف يخضع إلى عملية تعقيم وتطهير شاملة من طرف المسؤولين في وزارة الصحة والسكان.

وأضاف أيضاً أن الموظف المصاب لم يتواجد في مقر البنك سوى 5 ساعات فقط لا غير طيلة الأسبوع الماضي، إلا أنه التقى مع بعض زملائه خارج المكتب الرئيسي مما يعني احتمالية نقل العدوى لهم.

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