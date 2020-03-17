“الأرصاد”: برودة متوسطة صباحا وشديدة ليلا وأمطار في مناطق متفرقة

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قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود البلاد اليوم، طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة، بينما يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، يكون دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 14 17

بلطيم 15 17

مطروح 12 16

السلوم 10 17

سيوة 11 21

بورسعيد 15 18

دمياط 15 19

الزقازيق 13 18

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 20

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 15 20

نخل 10 19

نويبع 18 23

طابا 16 22

كاترين 08 14

الطور 15 23

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 18 27

مرسى علم 17 26

الفيوم 13 21

بنى سويف 12 21

المنيا 12 23

أسيوط 13 24

سوهاج 14 25

قنا 15 28

الأقصر 15 29

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 29

ابو رماد 22 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 23 27