المتحدث باسم “الوزراء”: الأربعاء المقبل بدء تطبيق تخفيض أعداد العاملين في الحكومة

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أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية، سيتم بشكل كامل، الأربعاء المقبل، مشيرًا إلى أنه لدينا 26 مستشفى على مستوى الجمهورية لاستقبال المصابين بفيروس “كورونا”، موضحًا أن انتشار المرض في مصر بطيئ مقارنة بدول أوروبية.

وأضاف سعد، خلال حلقة اليوم من برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن القوات المسلحة المصرية تمد أجهزة الدولة بالمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، موضحًا أنه التقرير الذي نشرته جريدة “الجارديان” عن إصابة 19 ألف مصر لا يمكن وصفه إلا بـ”الخيال العلمي”، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتعامل المصري في مواجهة الفيروس، منوهًا إلى أنه تم القبض على بعض مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي وجاري التحقيق معهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مواجهة فيروس “كورونا”.

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وأكد أن قرار تعطيل الدراسة جاء في الوقت المناسب لمنع انتشار كورونا بين الطلاب، قائلًا: “نحن لا ننظر حدوث المشكلة، وكل قراراتنا استباقية”، مضيفا أن قرار وقف حركة الطيران جاء ضمن خطة الدولة لموجهة الفيروس، مستنكرًا استغلال الإجازة في الذهاب إلى المولات والملاهي والمقاهي.