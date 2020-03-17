ترامب: قد تستمر حالة “طوارئ كورونا” إلى بعد الصيف المقبل

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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار حالة الطوارئ الوطنية التي فرضها من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد حتى نهاية الصيف أو لفترة أطول، مطالبا الأمريكيين خلال الأيام المقبلة بتجنب التجمعات التي تتضمن أكثر من 10 أشخاص، وعدم الذهاب إلى الحانات، المطاعم، قاعات الطعام، النوادي الرياضية، والحشود.

وأضاف ترامب، خلال بيان عنه صدر من البيت الأبيض أن البلاد تواجه “عدواً غير مرئي” وهو “معدٍ للغاية”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 4100 إصابة بالفيروس و71 حالة وفاة، مضيفا أن هناك أكثر من 174000 حالة إصابة مؤكدة حول العالم وأكثر من 6700 حالة وفاة، بحسب إحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

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وقال ترامب: “لقد اتخذنا قراراً بمزيد من التشديد على الإجراءات ومحاولة القضاء على العدوى فوراً”، مضيفا في إجابة على سؤال عن المهلة الممكنة لاستمرار حال الطوارئ، قال للمراسلين: “يعتقدون آنها ستستمر حتى أغسطس، أو يوليو، وقد تكون أطول من ذلك”، موضحا أنه لم يكن يفكر في حظر تجول على مستوى الوطن آو بالإقفال العام، وأضاف “مع ذلك: قد ننظر إلى مناطق معينة، نقاط ساخنة معينة مثلما يسمونها”.

وأكد ترامب، أن البلاد يمكن أن تشهد ركودا اقتصاديا لكن بعد مؤتمره الصحفي تراجعت أسهم البورصة بمعدل 12 % فيما يعد أسوأ خسارة يومية لها منذ العام 1987، وأنه لم يقرر بعد إقفال الحدود مع كندا، ولكنه قال إنه آمر آخذته الإدارة بعين الاعتبار.

وقال الرئيس بشأن الاختبار فيما تلقت الولايات المتحدة انتقادات لتأخرها خلف دول أصغر في الاختبارات إلى الولايات المتحدة، كما تعرض ترامب لانتقادات لآنه قلل في البداية من خطورة الوباء، لكنه قيم إدارته للأزمة بأنها الأفضل، وعندما تلقى سؤالا من أحد المراسلين عن تقييمه لاستجابة إدارته للأزمة على مقياس من واحد إلى عشرة قال ترامب: ” أصنفها بعشرة. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد”.

وكانت حالة الطوارئ أعلنت في 40 ولاية على الأقل الطوارئ بسبب الفيروس، فيما أغلقت نيويورك، نيو جيرسي، بنسلفانيا، مقاطعة كولومبيا، أوهايو، كاليفورنيا، ميشيغان، ماساتشوستس وواشنطن الحانات والمطاعم أو فرضت قيوداً عليها، كما أعلنت 29 ولاية إقفال المدارس.