“الصحة العالمية” تكشف أعداد الإصابة بفيروس كورونا أمس: نحو 14 ألف

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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 13.903 شخصًا بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، إلى جانب وفاة 862 شخصا بالالتهاب الرئوي، حسبما جاء في تقرير المنظمة الذي نشر مساء أمس عبر موقعها في الإنترنت.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن إجمالي حالات العدوى 167511، أكثر من نصفها 86434 تم تسجيلها خارج الصين القارية. وارتفع عدد الوفيات إلى 6606 منها 3338 حالة خارج الصين، أي أكثر من النصف أيضا.

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وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار مرض فيروس كورونا التاجي المستجد الذي انبعث من وسط الصين في نهاية عام 2019 وباء عالميا.