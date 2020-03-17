“الأرصاد”: سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة غدا مع برودة الأجواء

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قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غدا الأربعاء، سوف يتشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ليسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مضيفا أن الأحوال الجوية تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، مع اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين “المتوسط والأحمر”، مشيرا إلى وجود رياح معتدلة ونشطة خلال فترات النهار تؤدي إلى إحساس المواطنين بانخفاض الحرارة وبرودة الجو.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعات الرياح تبدو هادئة وتبلغ درجة الحرارة على القاهرة 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري 18 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 درجة، وجنوب سيناء 22 درجة، وشمال الصعيد 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة مئوية.

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ونصح المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، مع استمرار ارتداء الملابس الثقيلة، وتوخي الحذر عند القيادة قدر الإمكان، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد.​