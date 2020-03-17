“المصرية للاتصالات” يرفع سعات باقات الإنترنت المنزلي 20%

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، رفع سعات باقات الإنترنت المنزلي المقدم لعملائها 20%، جاء ذلك في إطار مبادرة وزارة الاتصالات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت “المصرية للاتصالات”، في بيان عنها، اليوم، أنها أصبحت أول شركة في قطاع الاتصالات تنفذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها أمس الأول الأحد بين الوزارة وشركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، وذلك بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين.

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وأكد عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن “الشركة حرصت على التنفيذ الفوري لزيادة باقات الإنترنت المقدمة للعملاء بنسبة 20% حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب متابعة دروسهم عبر منظومة التعلم عن بعد دون تحميلهم أعباء إضافية”، مضيفا أن تنفيذ المبادرة بدأ اليوم، وأن العملاء سوف يتلقون رسائل نصية لإعلامهم بزيادة سعات باقاتهم الحالية بنسبة 20%، وتلك الباقات الإضافية ستكون صالحة لمدة 30 يوما.

وأضاف أن المصرية للاتصالات ستقدم خدمة التصفح لـ “بنك المعرفة” والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب، وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد، وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت عددًا من المبادرات لدعم عملية التعليم عن بعد أمس الأول، كان من أبرزها إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتقديم الدعم اللازم لاستمرار العملية التعليمية للطلاب في كافة أنحاء الجمهورية.