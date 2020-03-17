بالصور.. تعقيم قرى بني مزار بعد إصابة 9 أشخاص بـ”كورونا” بعد عودتهم من السعودية

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قالت مديرية الصحة في المنيا، إنها اتخذ كافة الإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وركزت جهودها لتطهير وتعقيم قرى مركز بني مزار، بعد تأكيد إصابة 9 من أبناء المركز بالفيروس عقب عودتهم من السعودية، ونقلهم إلى مستشفى الحجر الصحي في الإسماعيلية.



أضاف مسؤولي مديرية الصحة ومرفق إسعاف شمال المنيا، إنه تم رفع درجة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لظهور حالات إصابة جديدة، بعد حجز مشتبه بهم في مستشفي الحميات لحين وصول نتائج العينات، فيما أعلنت الوحدة المحلية لقرية القيس بمركز بني مزار إجراءات وقائية لتطهير وتعقيم جميع منازل القرية.

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واجتمع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشكل موسع، من أجل متابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة الفيروس، ومدى مطابقة تلك الإجراءات للمعايير الدولية، مؤكدا فتح غرفة العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات المحافظة والإجراءات المتبعة مع الحالات المشتبه في إصابتها وعزلها لحين ظهور نتيجة التحاليل، مؤكدا أهمية رفع الوعي الصحي بين المواطنين، وشرح الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة لمكافحة العدوى.

وأكد المحافظ، على التأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للتعامل مع المرض، مع الالتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المرضى وعدم نقل أو نشر أي معلومات خاصة بهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، مساء الاثنين، تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

جاء ذلك بعدما أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها اليوم من بينها 35 مصرياً، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحاً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لألماني الجنسية يبلغ من العمر 72 عاماً بمحافظة الأقصر، والأخرى لمصري يبلغ من العمر50 عاماً من محافظة الدقهلية، كان مخالطاً للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتاً إلى أن أسرة المتوفى البالغ عددهم 3 أفراد تم سحب عينات لهم وجاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد وهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تماماً وتخضع للرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتين حالتهما غير مستقرة.

ونوه إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات «السلبية» تتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشف مجاهد عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين هو 166 حالة من ضمنها 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا وذلك نظرا لرصد عدد كبير من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وذكر مجاهد أن الإجراءات الوقائية المتخذة في تلك المحافظات من ضمنها زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وتطهير المنشآت الحكومية وغير الحكومية، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من كافة الأمراض المعدية، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق اجراءات العزل الذاتي كاجراء احترازي.

كما أكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.