“صحة الدقهلية” توضح تفاصيل عزل 300 أسرة بسبب “كورونا المستجد”

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، إنه تم عزل 300 أسرة من أهالي قرية في المحافظة وذلك بعد دفن ثاني حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن تلك القرية شهدت حالتين وفاة بسبب إصابتهما بالفيروس وذلك بعد التأكد من إيجابية العينات التي أجريت لهما في معامل وزارة الصحة.

وأضاف مكي، في بيان عنه، إنه مقيم برفقة فريق طبي كامل في تلك القرية حاليا ولن يغادرها إلا بعد التأكد من وقف الإصابات هناك وجاري العمل على تطهير المنازل وقفا لتعليمات الدكتورة هالة زايد بعزل 300 أسرة، موضحا أنه تم الانتهاء من إجراءات العزل بعدما أخطر الأهالي بالبقاء في المنازل وعزل أي شخص تظهر عليه أعراض ونقله بسيارة الإسعاف ذات التعقيم الذاتي المخصصة حتى ورود نتيجة التحليل من معامل وزارة الصحة.

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جدير بالذكر أنه جرى تشييع جثمان الحالة الثانية التي توفيت أمس جراء الإصابة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد عودته من الحجر الصحي في محافظة الإسماعيلية، وأقيمت صلاة الغائب دون جثمان، ودفن في مقابر عائلته وفقًا للاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة.

ودفن الفقيد بواسطة فريق طبي، دون حضور أحد مراسم التشييع، بعد أن جرت مراسم الغُسل وفق الشريعة الإسلامية وتعقيم الكفن الخاص به ولفه في 3 طبقات من الكفن القماش الأبيض، وطبقتين من القطن وطبقة خارجية من الجلد خوفًا من انتشار المرض وانتقاله.