بعد ارتفاع الأمواج 3 متر.. رفع حالة الطوارئ بسبب نوة “الشمس الكبيرة” في الإسكندرية

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي من أجل التعامل مع موجة الطقس السيء إثر نوة “الشمس الكبيرة” التي ضربت الإسكندرية، وصاحبها عواصف ونشاط ملحوظ للرياح مع انخفاض في درجات الحرارة وهطول أمطار.

وكان بيان ميناء الإسكندرية، أعلن عن بلوغ سرعة الرياح 30 عقدة في الساعة، واتجاه الرياح شمالي غربي، وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين إلى 3 أمتار ونصف المتر، وتسببت العواصف وارتفاع أمواج البحر، في وقف حركة الصيد والملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء.

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وأكد رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، استمرار عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى المينا، بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز، كما طالب الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إدارات الميناء المختلفة بتوخي الحذر وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، مشددًا على مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد واليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء والتعامل الفوري معها.