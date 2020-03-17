“صحة كفر الشيخ” تنفي وجود إصابات بفيروس كورونا

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نفت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، تواجد أي حالات إصابة إيجابية مصابة بفيروس كورونا في المحافظة حتى الآن، موضحة أن التحاليل جاءت سلبية لاشتباه في إصابة تلاميذ في مدرسة كفر سعد الابتدائية، ولا يزال هناك نتائج لم تظهر بعد.

وأضافت سلام، في تصريحات صحفية، أن نظام الترصد في مصر عامة وكفر الشيخ، خاصة قادر على اكتشاف معظم حالات الاشتباه سواء ترصد روتيني أو ترصد حدث، مشيرة إلى أنه يتم متابعة القادمين من كل الدول الموبوءة يوميا بمنازلهم لمدة 14 يوما فترة الحضانة، من قبل إدارة الأمراض المعدية والترصد ومن خلال فرق الوقائي بالإدارات الصحية وأن أي حالة بظهر عليها الأعراض يتم عزلها فورا بأحد مستشفيات الإحالة.

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وأهابت بالمواطنين بكفر الشيخ، بتحري الدقة قبل تداول أي خبر خاصة في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، مشددة علي ضرورة الالتزام من مواطني كفر الشيخ بسلوكيات النظافة ومكافحة العدوى، وأنه تم منع تداول الشيشة في المقاهي بأي شكل من الأشكال، ومن يستخدمها سيعرض نفسه للشؤون القانونية.