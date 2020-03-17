“المركزي للإحصاء” يتخذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنه جرى اتخاذ 3 إجراءات عاجلة في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، الصادر أمس، موضحا أنه تقرر منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية لمدة 15 يوماً.

وأضاف المركزي، في بيان عنه، أنه تقرر منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل: السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، والأورام، إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا، كما حظر الجهاز تنفيذ أي تدريب يتضمن تجمعات لعدد من العاملين يزيد عن 5 أفراد، مشددًا على أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ باقي مواد قرار رئيس مجلس الوزراء.

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