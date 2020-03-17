تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم لدعم الصناعة في ظل أزمة فيروس كورونا

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اتخذ مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء العديد من القرارات الهامة للغاية في إطار سعيه لدعم الصناعة وإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار، بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا سواء داخل مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم بأكمله.

وجاءت هذه القرارات في محاولات مستمرة من طرف الحكومة المصرية من أجل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، نظراً إلى حجم الآثار السلبية الكثيرة التي عادت على العالم بأكمله إثر تفشي ذلك الفيروس الذي لا يوجد له علاج حتى هذه اللحظة.

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وإليكم الآن قرارات مجلس الوزراء المتخذة اليوم من أجل دعم الصناعة والاقتصاد المصري:

العمل على توفير مبلغ مليار جنيه مصري من أجل منحه لكافة المصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020، حتى يكونوا قادرين على سداد جزء من مستحقاتهم المتفق عليها، إضافة إلى سداد دفعة أخرى إضافية في شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020 بقيمة 10%. تثبيت أسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة، ولكن مع خفض أسعار الكهرباء للصناعات الخاصة بالجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش. تخفيض أسعار الغاز الطبيعي الخاص بالصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. إزالة جميع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، وفي مقابل ذلك سداد 10% من قيمة الضرائب المستحقة عليهم ثم إعادة تسوية الملفات الخاصة بهم عبر لجان فض المنازعات. تأجيل سداد الضرائب العقارية على كافة المنشآت السياحية إضافة إلى المصانع لمدة 3 أشهر قادمة، إضافة إلى السماح لهذه المؤسسات بعملية تقسيط الضرائب السابقة خلال 6 أشهر قادمة. العمل على توطين صناعة السيارات في مصر ثم إرسال كافة التعديلات التشريعية المقترحة إلى البرلمان المصري على وجه السرعة. التنسيق بشكل سريع مع مجلس النواب المصري من أجل إقرار قانون المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتناهية الصغر وأيضاً التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العقارية. العفو الكامل عن جميع العمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة من أجل زيادة عمق السوق المصري. تخفيض ضريبة الدمغة على المقيمين حتى تكون 0.5 في الألف، إضافة إلى تخفيض نفس الضريبة على غير المقيمين حتى تكون 1.25 في الألف. تخفيض أسعار الضريبة الخاصة بتوزيع الأرباح لكافة الشركات المقيدة في البورصة المصرية حتى تصل إلى 5%.

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