وزارة الصحة تعلن رسمياً ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 196 حالة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 196 حالة، كما أعلنت أيضاً عن وفاة 6 حالات من العدد الإجمالي سواء من حاملي الجنسية المصرية أو من جنسيات أخرى.

وأكدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي أن اليوم فقط قد شهد تأكد إصابة 30 حالة جديدة من المصريين بفيروس كورونا، كما شهد اليوم أيضاً وفاة شخصين منهما مصري يبلغ عمره 70 عاماً من محافظة القاهرة توفى داخل مستشفى العزل الذي كان يتواجد به، فيما كان الثاني من حاملي الجنسية الإيطالية.

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وأشارت أيضاً إلى أن عمر المواطن الإيطالي يبلغ 78 عاماً وتوفى أيضاً داخل مستشفى العزل الذي كان يتواجد به من أجل تلقي العلاج، ليرتفع عدد الوفيات في مصر إلى 6 حالات حتى هذه اللحظة منذ تفشي المرض في الأشهر الماضية.

وشددت وزارة الصحة والسكان على تعافي 26 حالة من العدوى بالكامل وغادرت جميعها مستشفيات العزل عائدة إلى منازلها، فيما وصل عدد الحالات التي تحولت نتائج التحليلات الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية إلى 34 حالة.

على صعيد متصل، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الشخص المصري المسن الذي توفي اليوم الثلاثاء بسبب فيروس كورونا، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه عائلته إضافة إلى جميع المخالطين به من أجل ضمان عدم إصابة أي منهم بالعدوى.

وبات فيروس كورونا في مرحلة الذروة في كافة أنحاء العالم سواء في مصر أو في جميع الدول الأخرى، على أمل إنتهاء الأزمة بصفة نهائية في مطلع شهر أبريل المقبل مع حلول فصل الصيف.

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