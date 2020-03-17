بنك مشهور يمنح العاملين عطلة مدفوعة بعد مخالطة موظف بنك آخر مصاب بفيروس كورونا

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قررت إدارة إحدى البنوك المشهورة في مصر منح بعض من العاملين بها عطلة مدفوعة الأجر لمدة أسبوع كامل، بعدما تم التأكد من مخالطتهم لإحدى الموظفين في بنك آخر تم الكشف يوم أمس الإثنين عن إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت إدارة ذلك البنك المعروف أن كل الموظفين الذين تم التأكد من مخالطتهم لذلك الموظف الحامل لفيروس كورونا، سوف يحصلون على عطلة مدفوعة الأجر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 22 مارس 2020.

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وأشارت أيضاً إلى أن ذلك القرار قد جاء من أجل حماية جميع العاملين في البنك في حالة كانت أحدهم بات مصاباً بفيروس كورونا إثر الاختلاط بحالة إيجابية في الأيام الماضية، مما قد يُزيد بدوره من أعداد المصابين بالعدوى في مصر.

وشددت إدارة البنك على أنها سوف تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان على تعقيم وتطهير مبنى البنك بالكامل مثلما حدث تماماً يوم أمس في البنك الآخر، حتى يتم احتواء الفيروس بالصورة اللازمة في حالة كان له وجود داخل أرجاء البنك أو بين الموظفين.

يُذكر أن مجلس الوزراء قد دعا كافة مؤسسات الدولة المصرية إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة والسكان بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر.

ويأمل الشارع المصري ألا تسوء الأوضاع أكثر في حالة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث من المتوقع حينها أن يتم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية وهو نفس الوضع الذي وصلت له بعض الدول حول العالم ومنها ضمنها إيطاليا إضافة إلى إسبانيا على سبيل المثال في الوقت الحالي.

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