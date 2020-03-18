“الأرصاد” تكشف حالة الطقس خلال الأيام الـ3 المقبلة

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قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح خلال الـ3 أيام المقبلة (الأربعاء – الخميس – الجمعة)، على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن طقس اليوم الأربعاء

يسوده أجواء معتدلة نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مختلف المناطق ما بين معتدلة إلى نشطة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء:

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القاهرة الكبرى 19 11

الوجه البحري 18 10

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 14

شمال الصعيد 20 08

جنوب الصعيد 25 13

وأوضحت بخصوص طقس غدا الخميس، أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب الصعيد، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مختلف المناطق ما بين معتدلة إلى نشطة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى 19 11

الوجه البحري 19 10

السواحل الشمالية الغربية 18 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 18 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 14

شمال الصعيد 21 08

جنوب الصعيد 25 13

وتوقعت “الأرصاد” أن يكون طقس الجمعة المقبل، يسوده أجواء مائلة للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع وجود رياح نشطة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، فيما قد تؤدي حركة الرياح النشطة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين (الأحمر والمتوسط)، كما يشهد جنوب وشمال الصعيد وجود رياح خفيفة إلى معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة الكبرى 18 10

الوجه البحري 18 10

السواحل الشمالية الغربية 17 12

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 17 12

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 14

شمال الصعيد 20 08

جنوب الصعيد 25 13