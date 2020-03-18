“التنبؤ بالفيضان” يعلن خريطة الأمطار الخفيفة والمتوسطة

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قال مركز التنبؤ بالفيضان، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد الى أجزاء من محافظات الوجه البحري.

وأضافت الصفحة الرسمية للمركز عبر “فيس بوك” اليوم، أن نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر خلال الفترة من 16 مارس وحتى 18 مارس الجاري، موضحة أن اليوم، يشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد الى أجزاء من محافظات الوجه البحري، على أن تشهد البلاد اليوم، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يشهد يوم الخميس المقبل، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

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