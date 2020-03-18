“القومي للبحوث” يكشف حقيقة تعرض البلاد لزلزال كبير غدا

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نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، ما تردد من شائعات حول تعرض البلاد غدًا الخميس لحدوث زلزال كبير، مؤكدا أنه لا صحة لما يجري تدوله جملة وتفصيلًا.

وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هذا الكلام غير صحيح، مهيبا بجميع المواطنين التحقق من أي معلومات في هذا الخصوص من المعهد.

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وكان المعهد أصدر بيانًا، اليوم ، نفى فيه أن ما تردد أيضًا عن حدوث زلزال في مناطق العياط، إطسا، إهناسيا من خلال مكبرات الصوت في مساجد تلك المناطق وحث المواطنين على الخروج من البيوت إلى الزراعات، غير صحيح، مشيرًا إلى أن الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد لم ترصد أي بيانات بشأن تلك الشائعات من حدوث زلازل.