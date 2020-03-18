مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين إثر حادث تصادم على الطريق الزراعي في البحيرة

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تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، بلاغا بوقوع حادث أمام طريق قرية كفر الشيخ مخلوف، ما أسفر عن مصرع فتاة مصرعها وإصابة 10 فتيات أخريات من مستقلي الميكروباص كن في طريقهن للعمل في إحدى محطات التصدير في التوفيقية، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي السريع، بمركز ايتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

وأسفر الحادث عن مصرع (سامية محمود محمد عرفة – 18 سنة)، وإصابة (هويدا محمد إبراهيم – 18 سنة)، و(إيمان محمد كمال – 18 سنة)، و(ريهام بكر حمادة – 15 سنة)، و(ندى عماد محمود – 15 سنة)، و(ليالي محمد الخولي – 20 سنة)، و(عبير حمدي الشرقاوي – 15 سنة)، و(زينب مصطفى كريم – 17 سنة)، و(ولاء سامي أبو عطوة – 18 سنة)، و(ميرفت صبحي إبراهيم – 16 سنة)، و(أمل ناصر محمد – 18 سنة).

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جرى نقل المصابات لمستشفى إيتاي البارود العام، وجثمان المتوفاة إلى مشرحة ذات المستشفى وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.