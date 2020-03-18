بسبب “كورونا.. “المصرية للاتصالات” تعلن مد فترة سداد فاتورة التليفون الثابت

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أكدت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم، مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الثابت والتي كان محددًا لها 15 مارس الجاري، موضحة أن تلك الفترة ستمد فترة سداد فاتورة يناير، حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة وذلك حرصا على سلامة عملائها، على أن تكون كافة وسائل السداد متاحة إلكترونيا خلال موقع الشركة، وذلك في إطار دعم الشركة لجهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضامنا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا من خلال تقليل الازدحام والحد من الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأوضح عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن تلك الخطوة في إطار حزمة من سلسلة من القرارات التي اتخذتها الشركة لدعم جهود الدولة في مواجهة “كورونا”، مضيفا أن الشركة تستهدف تخفيف الأعباء على العملاء وضمان سلامتهم، وعدم اضطرارهم للخروج من أجل سداد الفواتير، مشيرًا إلى أن السداد الإلكتروني متاح عبر موقع الشركة لمن يرغب في السداد.

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جدير بالذكر أن “المصرية للاتصالات” أعلنت أمس زيادة مجانية لسعات الاستهلاك لباقات الإنترنت الأرضي المقدم لعملائها ضمن مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الطلاب في عملية التعليم عن بعد، وتزامنًا مع قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت تقديمها خدمة التصفح لـ”بنك المعرفة” والمنصات والمواقع التعليمية مجانا للطلاب وذلك حرصا منها على دعم منظومة التعليم عن بعد وتيسيرا على الطلاب لاستكمال دراستهم خلال فترة تعليق الدراسة.