“أصيب بكورونا داخل المستشفى”.. وفاة أول مصري في إيطاليا

Advertisements

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تلقيه تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة داخل قنصلية مصر في ميلانو بإيطاليا، بشأن وفاة المواطن المصري أحمد الفار، في الساعة الثامنة من مساء أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه أول مصري من ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا..

وأفاد الوزير، بشأن تفاصيل وفاة أول مصري من الجالية المصرية في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه دخل المستشفى منذ 12 يومًا إثر معاناته من بعض المشاكل الصحية لكنه لم يكن مصابًا بكورونا، ولكنه أصيب بالفيروس أثناء علاجه.

Advertisements

وأوضح الوزير، أن المتوفى ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مقيم بالقاهرة، ويعيش في بيرجامو بمدينة بجوار ميلانو، كما أنه متزوج من إيطالية ويعمل في صيانة الحاسب الآلي، ونادرًا ما يزور مصر.

وجرى التواصل مع الجالية المصرية لآداء صلاة الغائب عليه بعد صلاة الظهر مباشرة كل في منزله، حيث أن أي جثة لا تخرج من المستشفى، طالما أن الوفاة بسبب فيروس كورونا، وتجري عملية دفنه بمعرفة الجهات المختصة بإيطاليا.