“تايم لاين” يكشف تفاصيل عزل 300 أسرة في الدقهلية

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بعد الإعلان عن عزل 300 أسرة في مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، يطرأ سؤال على الأذهان من العديد، ماذا حدث في بلقاس وأوصل تلك الأسر إلى العزل المنزلي، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، يرصد التقرير التالي التسلسل الزمني للواقعة.

– في البداية أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة سيدة مسنة في الدقهلية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعد التقصي اكتشف وجود سيدة إيطالية مصابة بالفيروس بعدما حضرت إلى المحافظة لدفن زوجها الذي توفى إثر إصابته بالفيروس، لتخالط عدد من الأشخاص في بلقاس خلال تلقي العزاء وهو ما تسبب في العديد من الإصابات.

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– أيام قليلة وأعلنت وزارة الصحة وفاة رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، في نفس المكان “بلقاس بالدقهلية”، متأثرًا بفيروس كورونا، وهو ما دفع بـ”صحة الدقهلية” لاتخاذ العديد من الإجراءات المشددة تجاه المخالطين، حيث أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل الصحة في الدقهلية، إقامته في مركز بلقاس لحين انتهاء أزمة كورونا، مشددًا على تشكيل فرق من الطب الوقائي لمتابعة الوضع على الأرض.

– كما أعلن أيمن مختار، محافظ الدقهلية 8 قرارات عاجلة وتوجيهات للأجهزة المعنية في المحافظة بشأن التعامل مع الوضع القائم حال قرر انعقاد غرفة عمليات دائمة لمتابعة الوضع القائم، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية والتدريب وأي تجمعات، كما وجه بتشديد الرقابة على مراكز بيع المنظفات والمطهرات وجميع الصيدليات، كما وجه بتشديد الرقابة على أسواق السلع الغذائية، وكذلك تنفيذ قرارات إغلاق المقاهي التي تقدم “الشيشة” بالمخالفة للتعليمات الصادرة، كما كلف الجهات المختصة بمتابعة الوافدين إلى المحافظة.

– أصدر رئيس مجلس مدينة بلقاس الدكتور عمرو عبد العاطي، قرارًا بإغلاق كل الأسواق الأسبوعية في إطار منع التجمعات في الأماكن العامة.