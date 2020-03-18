محافظ الأقصر يتخذ إجراءات وقائية بينها “الجحر الصحي للعاملين في السياحة”

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أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات عقب اجتماعاته مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية وقيادات القطاع السياحي بالمحافظة، خلال الأيام الماضية، وذلك حرصًا علي سلامة المواطنين، جاء في مقدمة القرارات التي أصدرها المحافظ، حسب بيان صادر عن المحافظة، إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى في نطاق المحافظة والتي يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضي الموافق 9/3/2020 وإلغاء تقديم “الشيشة” في المقاهي والكافيهات ومصادرتها فورًا.

وأكد محافظ الأقصر، على عدم السماح بمغادرة أي فرد من العاملين في المنشآت السياحية “الفنادق الثابتة والعائمة” وذلك لمدة 14 يومًا من مغادرة آخر سائح، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحي، وعمل قواعد بيانات لمن غادر العمل منهم تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار، إلى جانب متابعة إجراءات العزل للعاملين بمكان إقامتهم مع الإخطار بكل من تظهر عليه أعراض يشتبه أنها عدوى، مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها في هذا الشأن وعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا.

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ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية بالمحافظة، مشددًا على عدم استقبال الحركة السياحية الداخلية لمدة 14 يوم من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمنشأة السياحية، وعلى جميع المنشآت السياحية أن تلتزم بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أي أعراض تظهر على أي فرد من الأطقم لديها.

وشملت القرارات التي أصدرها المحافظ إلغاء التوقيع بالبصمة الإليكترونية للعاملين بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة لها والمديريات الخدمية واستبدالها بدفاتر ورقية حتى إشعار آخر، وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بالمحافظة على أن تكون الأولوية في إعطاء الإجازات الاستثنائية لذوي الاعاقة وللعاملين أصحاب الأمراض المزمنة والعائدين من خارج البلاد، والمرأة المعيلة وكبار السن ولمن يريد الحصول على إجازة استثنائية طبقا للقرار، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية بالإضافة إلى إلغاء التدريبات وورش العمل الداخلية والخارجية والتنسيق بين الإدارات لحضور الموظفين بالتناوب بما لا يعطل سير العمل وفي حدود القوة العاملة بكل جهة وذلك طبقًا لتقدير المدير المختص.

وكلف المحافظ مسؤولي الإدارات التابعة للمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من أية أمراض في كل الإدارات التابعة للمحافظة مستعينة في ذلك بالإرشادات والتوجيهات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إذ جرى رش وتطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه بشكل مستمر على العاملين بالالتزام بإجراءات التطهير والوقاية.

ووجه المحافظ عن الاستمرار في فتح غرف العمليات بالمحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فورًا بأي اشتباه في حالات إصابة جديدة، مشددًا على ضرورة وضع الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة بكافة مراكز ومدن المحافظة، والاستمرار في توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات، إلى جانب تكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية حيث قامت الأجهزة الأمنية بغلق أكثر من 29 مركزًا للدروس الخصوصية منها 22 مركز بمدينة الأقصر، و7 مراكز بمدينة إسنا.