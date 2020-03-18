“حجر صحي 14 يوما في شرم الشيخ”.. إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

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أعلن اللواء خالد فودة محافظة جنوب سيناء، اليوم، فرض حالة الطوارئ القصوى، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد المحافظ، على فرض سيطرة مديرية الأمن على المنافذ البرية للمحافظة، خاصة كمين عيون موسى، ورأس محمد، وطابا، لتنفيذ قرار عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي في المحافظة لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من اليوم، وأيضًا عدم استقبال السياحة الداخلية لمدة 14 يومًا اعتبارًا من غدا الخميس، مشددا على شرطة السياحة، بالتأكد من عدم استقبال السياحة الداخلية، وإلزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية المستمرة، والإبلاغ الفوري عن أي حالات يشتبه فيها من أطقم العاملين، مع متابعة إجراءات التطهير والتعقيم المستمر للمنشآت السياحية، ومتابعة خضوع الأطقم العاملة بالقطاع السياحي للحجر الصحي، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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وطالب محافظ جنوب سيناء، رؤساء المدن، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا في جميع المنشآت “السياحية، والحكومية، والمساجد، والكنائس”، ومتابعة تطبيق الحجر الصحي على العاملين بالقطاع السياحي، وأيضًا متابعة تطهير جميع المنشآت الحكومية والسياحية.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بجميع الجهات المعنية والمسؤولين بالمحافظة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة حفاظًا على صحة المواطنين، مؤكدًا أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه التعليمات، سواء من جانب المواطنين، أو النزلاء، أو العاملين المنوط بهم تنفيذ تلك التعليمات.