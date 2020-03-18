“مياه الشرب” تعلن إعداد خطة طوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة

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أكد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إعداد خطة طوارئ لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية، من أجل مواكبة تطورات سقوط الأمطار في المحافظات، وذلك بعد دخول مصر حزام الأمطار الغزيرة.

وأضاف رسلان، خلال تصريحات لبرنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم، أن سقوط الأمطار بغزارة خلال الأيام الماضية وتراكمها في الشوارع جاء نتيجة عدم قدرة شبكات الصرف الصحي بالمحافظات على استيعاب كميات الأمطار الكبيرة، مضيفًا أن عكارة مياه النيل خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة سقوط الأمطار على مناطق صحراوية وغير مأهولة بالسكان وانجراف الرمال مع مياه الأمطار، مشيرا إلى انتهاء العكارة تدريجيًّا مع ترسب الرمال وغسل الفلاتر في محطات المياه.

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