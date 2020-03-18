وزارة الداخلية تُعلق رسمياً استخراج وتجديد رخص القيادة بسبب فيروس كورونا

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أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً اليوم الأربعاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي أعلنت فيه عن تعليق كافة المسائل المتعلق سواء باستخراج أو حتى تجديد رخص قيادة السيارات حتى يوم 16 أبريل المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وإليكم الآن البيان الرسمي الصادر من وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

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حفاظاً على صحة المواطنين، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة تسيير المركبات اعتباراً من 19 مارس حتى 16 أبريل القادم.

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 مارس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2020.

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات الترخيص، على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني “فوري” أو من خلال أحد مكاتب البريد.

ويأتي ذلك القرار في إطار العديد من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية في الأيام القليلة الماضية من أجل محاولة الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا في البلاد، وذلك بناءً على توجيهات وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية التي سبق وأن أعلنت عن حالة الطوارئ في العالم بأكمله بسبب ذلك الوباء.

ومن المقرر أن تعمل الحكومة المصرية على تعقيم وتطهير كافة وحدات المرور طوال فترة التعليق القادمة، وهو نفس الوضع الذي تم في كافة مؤسسات الدولة حتى هذه اللحظة، حتى تعود الحياة من جديد إلى طبيعتها مرة أخرى في شهر أبريل المقبل.

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