القوى العاملة تُقرر اتخاذ إجراءات وقائية مشددة تجاه المصانع والشركات للحد من فيروس كورونا

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أصدرت وزارة القوى العاملة بياناً رسمياً اليوم الأربعاء أكدت فيه اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية الصارمة في كافة المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص، وذلك في إطار المحاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر.

وأكدت الوزارة في البيان أن وزير القوى العاملة قد اجتمع اليوم مع ممثلي جميع الوزارات المعنية إضافة إلى أصحاب الأعمال، من أجل مناقشة القرار المتخذ في اليومين الماضيين من طرف مجلس الوزراء بشأن تقليص أعداد العاملين في الدولة لضمان احتواء فيروس كورونا.

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وأشارت أيضاً إلى أن وزير القوى العاملة طالب جميع الشركات والمصانع الخاصة بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة في حالة اكتشاف وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا لديها، حتى لا يتفاقم الوضع بشكل أكبر وتنتقل العدوى بين الجميع.

وشدد وزير القوى العاملة في حديثه على ضرورة تنظيم هذه الإجراءات الوقائية بحسب مصلحة المواطن المصري بالدرجة الأولى، نظراً لأن القطاع الخاص في مصر يُمثل 80% من حجم العمالة في الدولة، وبالتالي يجب تجنب وقوع أي أزمات أو مشاكل مع العمال خلال المرحلة القادمة.

وأضاف أيضاً أن كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية تُعتبر مماثلة تماماً لنفس الإجراءات التي تم اتخاذها في كافة دول العالم في الأسابيع الماضية، وذلك في إطار سعي الجميع لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح وزير القوى العاملة أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية في الوقت الحالي بعيداً عن محاربة فيروس كورونا، هو دعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بصورة سلبية بشكل واضح مثلما كان الحال تماماً بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي وانتشار ذلك الفيروس الذي حصد أرواح أكثر من 8000 مواطن من العالم بأكمله.

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