المتحدث العسكري ينفي نشر الجيش وفرض حظر التجوال في مصر

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حرص المتحدث العسكري للهيئة العامة للقوات المسلحة على نفي جميع الشائعات التي تم تداولها في الساعات الماضية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى بعض وسائل الإعلام، وذلك بخصوص بدء نشر قوات الجيش المصري في المحافظات من أجل فرض حظر التجوال.

وأصدرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو حتى تويتر بياناً رسمياً للرد على هذه الشائعات، حيث جاء البيان على النحو التالي:

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نفى المتحدث العسكري صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات الجمهورية لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

والتأكيد على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، وأن المتحدث العسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

مع مواصلة القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

يُذكر أن المخاوف في الشارع المصري باتت كبيرة في اليومين الماضيين بعد القرارات الصارمة التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء، والتي تمثلت في تعليق معظم أنشطة الحياة لمدة أسبوعين أي حتى مطلع شهر أبريل المقبل من العام الحالي 2020.

وأكد مجلس الوزراء في أكثر من مناسبة سابقة على مدار الأيام الماضية أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها أو سوف يتم اتخاذها في المرحلة القادمة، هي مجرد إجراءات وقائية فقط لا غير من أجل ضمان عدم تفشي وانتشار فيروس كورونا في مصر.

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