الصحة العالمية تنفي اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن

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حرصت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان سابقاً والمبعوث الخاص لمدير منظمة الصحة العالمية حالياً على نفي كل الأنباء التي تم تداولها منذ يوم أمس الثلاثاء بخصوص نجاح بعض الشركات الطبية في اكتشاف علاجاً فعالاً من أجل القضاء على فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة مها الرباط خلال تصريحات هاتفية لها عبر شاشة قناة “صدى البلد” اليوم الأربعاء أن كل هذه الأخبار المنتشرة حول اكتشاف العلاج المناسب لفيروس كورونا، هي مجرد شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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وأشارت أيضاً إلى أن كل الشركات الطبية العالمية تعمل في الوقت الحالي على إجراء تجارب علاجية لا أكثر لأي لقاح يتم تطويره على بعض المرضى المصابين بفيروس كورونا، وبالتالي لا يوجد علاج معتمد حتى هذه اللحظة من طرف منظمة الصحة العالمية للقضاء على ذلك الفيروس القاتل.

وشددت مها الرباط في حديثها على أن المؤسسات الطبية حول العالم تعمل جاهدة من أجل اكتشاف العلاج الفعال للقضاء على فيروس كورونا في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدة في الوقت ذاته أن كل دولة ترغب في مشاركة مجتمعها العلاج أو اللقاح أولاً لمحاولة السيطرة على انتشار الفيروس.

وأضافت أيضاً أن الأدوية التي تم تجربتها يوم أمس الثلاثاء على بعض مرضى فيروس كورونا سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في دولة الصين، تُعتبر مجرد لقاحات أولية ولا يزال جاري العمل عليها حتى هذه اللحظة.

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