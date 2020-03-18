تعرف على الطريقة السليمة للتعامل مع النقود لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

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أثارت منظمة حماية المستهلك الروسية مخاوف المواطنين في العالم بأكمله بخصوص استعمال الأموال النقدية وخصوصاً الورقية، نظراً لإمكانية تسببها في إصابة الناس بفيروس كورونا المستجد المنتشر بقوة حول العالم في الأشهر الماضية.

وبناءً على ذلك، سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة من أجل التعامل مع الأموال النقدية من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا، بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تذكر أي تعليمات بخصوص إمكانية انتقال الفيروس من الأموال إلى الناس.

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ويجب على كل مواطن أن يقوم بغسل اليدين جيداً بعد لمس النقود وخاصة الأوراق النقدية، أو تجنب لمس العين أو الأنف أو الفم من أجل حماية نفسه والوقاية من فيروس كورونا.

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