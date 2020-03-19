مدبولي يصدر قرارا بغلق الأندية الرياضية والمقاهي والمطاعم من الساعة 7 مساء

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إصداره قرارًا جديدا بتحديد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

جاء ذلك في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع تفشي انتشاره.

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وأوضح القرار في مادته الأولى على أن الغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.