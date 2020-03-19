“الوزراء” يوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات

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أعاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفي شائعة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، والذي تداولته عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلك الشائعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ساري لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر.

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